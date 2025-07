«Per favore non lo fare, ci sono io». E invece lui ha preso e le ha fatto la pipì praticamente davanti, in ‘bella vista’. Poi la ragazza, spaventata, si è allontanata e ha chiesto aiuto, nel dubbio che il soggetto la stesse seguendo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì fra l’area cani di viale Tito Oro Nobili e la stazione ferroviaria di Terni, ed ha portato all’intervento della Polfer di Terni, chiesto da un taxista in servizio presso lo scalo ferroviario.

Tranquillizzata e anche assistita dal benzinaio che si trova in viale Tito Oro Nobili, la giovane ha poi spiegato l’accaduto agli agenti. Che hanno rintracciato il soggetto – si tratterebbe di un uomo di nazionalità nigeriana sulla quarantina -, identificandolo. Da quanto appreso l’uomo è stato sia sanzionato con una multa di 5 mila euro per atti contrari alla pubblica decenza, che ‘daspato’ con divieto di avvicinarsi alla zona per qualche giorno.