I carabinieri del comando stazione di Piediluco hanno arrestato in flagrante un 44enne della Romania – S.D. le sue iniziali – per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex conpagna, connazionale di 63 anni e residente a Terni.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nella tarda serata di venerdì 12 settembre a borgo Bovio, nei pressi di un bar di via Donatori di Sangue. A segnalare la situazione al 112 è stata la donna, in lacrime e spaventata dal fatto che l’ex convivente la stesse pedinando e che durante il tragitto a piedi l’avesse insultata e minacciata di morte.

Nel corso dell’acquisizione della sua testimonianza da parte dei carabinieri, è spuntato il 44enne che, in evidente stato di alterazione, l’ha offesa e nuovamente minacciata di morte anche di fronte ai militari. Contenuto anche grazie all’intervento di una seconda pattuglia, l’uomo è stato poi condotto presso il comando provinciale di Terni e lì è emerso che appena il giorno prima, il gip di Terni Barbara Di Giovannantonio lo aveva sottoposto alle misure del’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Da qui la reazione e la condotta che gli è costata l’arresto, poi convalidato sabato dal giudice Simona Tordelli – come richiesto dal pm Adalberto Andreani – con applicazione dell’ulteriore misura del divieto di dimora a Terni. L’uomo è difeso dall’avvocato Tommaso Filidei del Foro di Terni.