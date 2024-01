Terni: non può parlare con l’ex compagna ma contatta un’amica per fare da tramite. Arrestato

Nei suoi confronti il giudice aveva già applicato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’ex convivente, una donna di 56 anni, in ragione della denuncia sporta da quest’ultima per tutta una serie di maltrattamenti fra offese e minacce – ‘ti sfregio con l’acido’ – messi in atto anche sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo, un 39enne umbro, è stato arrestato il 4 gennaio dalla polizia di Stato di Terni per aver violato le prescrizioni imposte. Secondo quanto ricostruito dalla questura, infatti, il 39enne ha inviato una serie di messaggi ad una conoscente comune, chiedendole con insistenza di fare da tramite tra lui e la ex per convincerla a riallacciare i rapporti. La donna, impaurita, si è rivolta alla squadra Mobile di Terni che ha avviato una breve indagine seguita dall’emissione, da parte del tribunale di Terni e su richiesta della procura, di una misura ancor più restrittiva: i domiciliari presso la sua abitazione, in provincia di Perugia, con applicazione del braccialetto elettronico.

Condividi questo articolo su