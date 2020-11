Non sono più convenzionati ma hanno omesso di restituire alla Usl Umbria 2 i ricettari di cui erano in possesso. Violando in questo modo gli obblighi di legge: per questo motivo i carabinieri del Nas di Perugia hanno segnalato all’azienda sanitaria locale di Terni, alla direzione regionale di sanità e all’Ordine dei medici quattro professionisti: l’accusa è di averli utilizzati in modo indebito per prescrizioni a carico del servizio sanitario regionale.

Condividi questo articolo su