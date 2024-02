Terni nord: c’è chi punta su una nuova farmacia

di S.F.

Una nuova attività sanitaria in arrivo a borgo Rivo, nell’area nord della città? Più che possibile considerando ciò che è stato depositato lo scorso venerdì al Sinpol regionale. Il mirino è su via dei Gonzaga, a pochi passi dalla pasticceria Carletti: notifica preliminare di cantiere per un intervento di «ristrutturazione e restauro per la modifica alla distribuzione dei vani e installazione di impianti, per la realizzazione di una nuova farmacia». Si parla di una durata presunta di 75 giorni per l’operazione e termine indicato per il 24 aprile. Ciò potrebbe essere legato all’assegnazione delle nuovi sedi farmaceutiche – quarto interpello – nell’ambito del concorso pubblico regionale straordinario, firmate lo scorso 30 ottobre dalla dirigente della Regione Paola Casucci: per Terni ci sono quelle per l’area di via Valenza-Ippocrate e Marattana-via Lessini. Vedremo. Di recente c’è stata l’apertura (con tanto di contesa al Tar) in via Bartocci.

