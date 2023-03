Terni nord: finestrini spaccati per rubare. I casi si moltiplicano

La ‘classica’ spaccata, a due passi dalla scuola ‘Fatati’ di Campomaggiore, a Terni. Vittima del furto, avvenuto intorno alle ore 14 di mercoledì, è stata una donna di 43 anni che aveva parcheggiato la sua Mercedes classe A fuori dall’istituto, per andare a prendere le figlie. La donna aveva lasciato la sua borsa e uno zaino nell’auto e il malvivente di turno, che sicuramente stava monitorando la situazione, non ha perso tempo ed è entrato in azione nel parcheggio. Prima ha rotto il finestrino anteriore destro del veicolo, poi si è portato via la borsa – con dentro qualche prezioso, un telefono e vari effetti e documenti personali – e lo zaino. Amarezza e sconcerto per la vittima del ‘colpo’ che ha sporto denuncia alla polizia di Stato. La speranza è che si riesca a risalire al responsabile e a ritrovare quanto rubato. L’azione è stata compiuta in pieno giorno, segno che c’è chi è disposto a rischiare qualcosa in più, pur di rubare. Non si tratta tuttavia del primo furto del genere, visto che anche di recente – nel parcheggio di una palestra della zona – altri ne sono stati compiuti con modalità del tutto simili.

Si apprende intanto che sempre mercoledì, ma intorno alle 9 di mattina, un altro furto con spaccata è avvenuto nei pressi della scuola dell’infanzia San Michele, in via del Pozzo Saraceno, a circa un chilometro in linea d’aria dalla ‘Fatati’. I ladri hanno preso di mira l’autovettura di una mamma che, dopo aver parcheggiato la propria auto a una cinquantina di metri dalla scuola, ha accompagnato la figlia come ogni mattina. Tempo un paio di minuti e la donna ha sentito scattare l’allarme della vettura: nel giro di poco si è resa conto che ignoti avevano frantumato uno dei vetri portandosi via la borsa lasciata nell’abitacolo. Sul posto si sono portati gli agenti della sqadra Volante di Terni per i rilievi del caso. Secondo quanto appreso, la vittima del furto in questo caso avrebbe carpito alcuni elementi potenzialmente utili alle indagini, in particolare il repentino allontanamento dal luogo del fatto di un’auto scura. Nella borsa rubata, c’era anche il suo telefono cellulare che la donna è riuscita a recuperare qualche ora dopo: era stato gettato all’interno di un contenitore dei rifiuti nella zona di Gabelletta.