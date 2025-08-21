Nottata di lavoro quella fra mercoledì e giovedì per i vigili del fuoco di Terni, in ragione del maltempo che si è abbattuto sulla Conca – specie nella zona nord-est – con forte vento e pioggia dalla mezzanotte circa, a seguire. Numerose le chiamate per rami spezzati, alberi caduti o pericolanti e allagamenti. Il comando provinciale del 115, alla prima mattinata di giovedì, riferisce che alcuni interventi sono ancora in coda, ma in via di smaltimento. E la speranza è che non se ne debbano aggiungere altri. Fra le segnalazioni, quella di piante cadute a vocabolo Trevi (Terni est) e già evidenziate in passato – per la necessità di manutenzioni – da residenti della zona.

FOTO