Altri momenti di ‘passione’, di notte, per i residenti di via Tre Colonne – strada posta nel cuore di Terni, a due passi dal Comune – dove negli ultimi giorni gli episodi critici sembrano essere una costante. Nella notte fra giovedì e venerdì i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di un’accesa lite fra due giovani, un ragazzo e una ragazza, dove sarebbero volati anche ‘colpi proibiti’.

La notte seguente, quella fra venerdì e sabato, altro intervento dei militari dell’Arma, questa volta per una rissa i cui protagonisti – come quasi sempre accade – si sono dileguati quando hanno capito che stava per arrivare la pattuglia. Così, oltre al caldo, chi vive in determinate aree del centro, deve fare i conti anche con ciò che accade sotto casa: episodi il più delle volte brutali, degradanti, tristi.

