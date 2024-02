Terni: nove ‘assalti’ ai distributori automatici. Condannati in due

L’arresto, per uno dei due indagati, e la denuncia con divieto di dimora, per il secondo, erano scattati ad inizio agosto 2023 a seguito delle indagini della III sezione della squadra Mobile di Terni. Nove i ‘colpi’ fra il 19 e il 29 luglio dello scorso anno, per danni stimati in 27.500 euro e ammanchi per 4.500 euro. Ora c’è già la sentenza di primo grado da parte del tribunale di Terni per i soggetti ritenuti responsabili dei furti compiuti su diversi distributori automatici di snack e bevande presenti in città. La sentenza, che ha accolto le richieste formulate in aula dal pubblico ministero Elena Neri, è stata emessa dal gup Barbara Di Giovannantonio con le modalità del rito abbreviato. Il principale imputato, 35enne originario della Lettonia e difeso dalle avvocatesse Cinzia Calvanese e Doriana Succhiarelli, è stato condannato a quattro anni di reclusione mentre il ‘complice’ – 19enne della Bulgaria, contumace, che sarebbe entrato in azione in cinque episodi fungendo anche da ‘palo’ – si è visto comminare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Nel processo figurava una parte civile, la M.L. 2021 Srl che, assistita dall’avvocato Francesco Sconocchia, si è vista riconoscere dal tribunale una provvisionale di poco superiore ai 20 mila euro in ragione dei danni patiti: l’importo complessivo del risarcimento dovrà essere stabilito in sede civile. L’avvocato Sconocchia, per conto dei suoi assistiti, rimarca come il distributore automatico di via Cassian Bon, in seguito all’assalto dei ladri sia rimasto chiuso «per mesi fra l’estate 2023 e i primi giorni del 2024. Ciò ha comportato danni per 37 mila euro complessivi fra chiusura dell’attività, affitti comunque da pagare, merce deperibile e quindi smaltita, danni ai macchinari che peraltro sono di difficile reperibilità sul mercato. Il tutto per appropriarsi di un migliaio di euro in soldi spicci».

