Terni, commissione comunale edilizia: Di Patrizi presidente

Chiuso il cerchio, c’è la nuova commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio a Terni. Lunedì mattina il consiglio comunale ha votato rispetto alle terne a disposizione, approvate nei giorni scorsi dalla giunta: il presidente è l’architetto Fabrizio Di Patrizi (24 voti favorevoli, 5 schede bianche), il vice è l’ingegnere Ivano Nobili (19 a favore).

TUTTI I NOMI IN BALLO

Le votazioni

A gestire le prime operazioni di voto sono stati Ivano Consalvi, Danilo Primieri (AP) e Francesco Filipponi (PD). Di seguito l’esito con i più votati, diversi ex aequo invece per i supplenti. Questione risolta con nuova votazione – sul regolamento non c’è nulla in merito – su input della segretaria generale Iole Tommasini. La spuntano come sostituti Andreani, Riommi, Racanicchi e Taddei. La commissione funge da organo specializzato per l’espressione di pareri consultivi su aspetti compositivi ed architettonici degli interventi edilizi.

Architetti: Paola Barsotti (20), Franca Ferranti e Francesco Andreani (5)

Ingegneri: Ivano Nobili (25), Giovanni Moscato (9)

Geometri: Massimiliano Fancello (20), Alberto Diomedi e Roberto Riommi (5)

Geologi: Maurizio Palombi (20), Luca Racanicchi e Alessandro Nannucci (5)

Esperti in beni ambientali/architettonici: Fabrizio Di Patrizi (25), Carlo Niri (4)

Esperti in beni ambientali/architettonici: Stefano Bufi (18), Tommaso Papale (7)

Tecnici per abbattimento barriere architettoniche: Marco Turilli (23), Leonardo Temperoni (5)

Rappresentante associazioni industriali (sdv): Massimo Ponteggia (29), Maurizio Proietti e Roberto Taddei (0)

Rappresentanti associazioni artigiane (sdv): Paolo Giacchini (20), Renato Bartolini (9)