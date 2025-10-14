di S.F.

Ulteriore esborso per i lavori in amministrazione diretta a Terni per gli operai di ‘Cantiere Comune’. C’è la firma sull’affidamento diretto nei confronti di una società di Foligno, la Colorificio Vernilux srl: riguarda la fornitura di vernice, segnaletica spartitraffico, segnali stradali di vario tipo in alluminio e pali di sostegno zincati.

L’esborso vale in totale 72.875 euro (poco meno di 60 mila euro di importo più eventuali imballaggi e trasporti al magazzino dell’economato in strada di Recentino, Iva e incentivi tecnici). «Risultano agli atti numerose richieste – viene specificato nella motivazione dell’affidamento – di sostituzione di segnaletica stradale ormai obsoleta o non più visibile perché cancellata, soprattutto in orario notturno ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. Si riscontrano anche molteplici danneggiamenti causati da ignoti, con cartelli stradali danneggiati e pali di supporto non più utilizzabili».

La società folignate ha inviato l’offerta il 16 settembre, rendendosi disponibile «ad eseguirla immediatamente e senza indugio con un un’offerta per un importo pari ad un ribasso del 40,00% su tutto il catalogo presente». Dunque l’importo dell’accordo quadro è di 59.733 euro rispetto alla cifra lorda iniziale di 99.556 euro: l’affidamento c’è stato con il criterio del prezzo più basso. Una procedur definita «urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente». La firma è del dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli, con il funzionario di elevata qualificazione Stefano Carloni responsabile unico di progetto.