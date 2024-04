Movimento all’angolo tra corso Tacito e via Mancini, in centro a Terni, dove fino a pochi mesi fa era attiva la libreria Ubik-Alterocca. Motivo? C’è chi ha subito deciso di metterci le mani per avviare una nuova attività. Difficile non notare il posizionamento in corso sulle vetrare dei locali: si parla di un’azienda di abbigliamento maschile con negozi in tutto il mondo, Dan John. Sarà il primo store in Umbria. Vedremo se avrà fortuna.

IL TRASFERIMENTO DELLA LIBRERIA UBIK