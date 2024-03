Terni, ‘nuova’ Ztl: il regime transitorio dal 15 marzo. Quando scadono i permessi

di S.F.

«Che succede in concreto dal 15 marzo per chi ha un permesso attivo?». In molti a Terni se lo stanno chiedendo in vista della ‘rivoluzione’ in arrivo per la Ztl, d’altronde il regolamento avrà efficacia concreta da venerdì. Di seguito la specifica in merito all’articolo 25, vale a dire il regime transitorio per il passaggio definitivo alle nuove regole. Di seguito lo schema approvato in occasione del consiglio comunale dell’11 dicembre scorso.

IL DOCUMENTO SINTETICO: NUOVE NORME, SCADENZE E TARIFFE

‘NUOVA’ ZTL E ZONA 30: DAL 15 MARZO SI PARTE

IL NUOVO REGOLAMENTO ZTL POST MODIFICHE E APPROVAZIONE DEL 4 MARZO 2024

MARZO 2024, LO SCONTRO SUI MEDICI. CONFRONTO BANDECCHI-DONZELLI