Terni: nuove frontiere per la cura del carcinoma colonrettale. Convegno di successo

«L’arma vincente contro il carcinoma colonrettale sarà, per il futuro, lo studio genetico della malattia e quindi la biologia molecolare che ci permetterà di classificare i vari sottotipi delle malattie e avere terapie specifiche»: così ad Ansa Umbria il dottor Marco Coccetta, responsabile della struttura semplice dipartimentale di chirurgia colon-proctologica dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. In questi gorni a Terni, organizzato dallo stesso dottor Coccetta, si è tenuto un congresso in cui si è parlato della malattia con i massimi esperti internazionali. «Terapie – aggiunge il professionista – che potranno essere mirate quasi per ogni paziente e la terapia immunologica, unitamente agli approcci multidisciplinari, saranno le armi che daranno i ‘risultati migliori’. Durante il congresso è stata fatta anche un’analisi, per quanto riguarda il trattamento chirurgico, di tutte quelle che sino oggi le metodiche in uso e, anche in questo, caso in base al tipo di malattia verrà utilizzata la metodica più appropriata». L’appuntamento dal titolo ‘Il carcinoma colonrettale nell’era 3.0: certezze acquisite ed evoluzioni tecnologiche’ ha visto la partecipazione di esperti da tutto il mondo, tra cui i professori John Nichols e Sergio Nahas. Durante la due giorni sono stati ricordati anche alcuni dati: fra questi la sopravvivenza a 5 anni che si avvicina al 65% e può arrivare all’80% se si valuta dopo il primo anno di malattia. L’evento si è avvalso del patrocinio dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, della Società italiana di chirurgia colonrettale, dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni, della Regione Umbria e del Comune di Terni.

Condividi questo articolo su