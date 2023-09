Terni, nuovi strumenti per la Stradale: cinque denunce per guida ‘alterata’ dalla droga

Campagna straordinaria di controlli da parte della sezione della polizia Stradale di Terni che, nell’ambito di un protocollo operativo, ha utilizzato un laboratorio mobile convenzionato, a bordo del quale è installata un’avanzatissima strumentazione che ha lo scopo di accertare la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

I risultati

Oltre 30 conducenti sono stati sottoposti, nella notte tra venerdì e sabato, in prossimità del casello di Orte, al doppio controllo alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, alcuni dei quali conducenti professionali. Cinque le persone risultate positive all’uso di sostanze, tre delle quali – riferisce la polstrada di Terni – l’avevano assunta poco prima di porsi alla guida del mezzo. Una delle tre violazioni all’articolo 187 del Codice della Strada è stata tra l’altro commessa da un autista di mezzi pesanti, la cui tolleranza è, secondo le norme di riferimento, zero. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e le patenti ritirate, contestualmente alla denuncia dei conducenti.

I prossimi controlli

Il protocollo operativo nell’ambito del quale sono stato svolti i controlli, validato dalla direzione centrale della sanità, vede all’opera medici e personale della polizia Stradale. Il camper, perfettamente attrezzato come un vero e proprio laboratorio messo a disposizione dalla società Forensic, con a bordo medici ed un chimico di laboratorio, ha reso possibile eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva per verificare, in modo scientificamente certo, l’assunzione di droghe o simili sostanze di quanti sono stati fermati a bordo di mezzi in transito. I controlli, con l’ausilio di strumentazioni specifiche e all’avanguardia, proseguiranno nei prossimi giorni e si estenderanno su tutta la provincia.