L’Aned delle province di Perugia e Terni (Associazione nazionale emodializzati) ha donato, mercoledì mattina presso il centro di nefrologia e dialisi dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, dei televisori per rendere più confortevole la durata della terapia dialitica fra i numerosi pazienti del polo ternano. Dopo questa, Aned metterà in campo altre iniziative in favore dei pazienti dializzati e trapiantati. Alla cerimonia di donazione sono intervenuti gli infermieri Salvatore Marchese, Gianluca Conti, Cristiano Fenici, i dottori Michelangelo Eroli, Francesca Trivelli, la dirigente del Sitro Laura Fontetrosciani, l’Ifo Emanuela Santuro, l’Ifoc Emanuele Orlandi, l’Ifp Gina Barcherini, il responsabile della struttura complessa di nefrologia e dialisi Luigi Vecchi. Per l’associazione Aned c’erano Patrizia Babini, Valentina Trebia, Carlo Conforto, Maurizio Menechini e Alessandro Quintili. La logistica della donazione è stata gestita per l’azienda ospedaliera di Terni, dal referente Leonardo Fausti.