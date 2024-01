Terni, consiglio-caos. Bandecchi: «Gli uomini guardano i bei culi e se riescono, trombano». Minoranze se ne vanno

Ancora pesanti tensioni al consiglio comunale di Terni, in particolare lunedì mattina durante un confronto sulla violenza di genere (al centro dell’attenzione un atto proposto dalle minoranze su questo argomento). Dopo l’intervento della consigliera comunale Cinzia Fabrizi (FdI) che ha rimarcato i contenuti della discussa intervista rilasciata dal sindaco Stefano Bandecchi a Fanpage a fine novembre, il primo cittadino è andato all’attacco. «Io so – ha esordito – che tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali ovvero sani di mente. E tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una. Un uomo normale guarda il bel culo di un’altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce, se la tromba anche. Se poi non ci riesce, invece torna a casa. Ora, offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea. Ora dovete decidere se votare un emendamento sulla violenza di genere oppure no, io penso quello che mi pare: non ho mai ammazzato nessuna donna, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne. Se volete fare qualcosa sulla violenza di genere, bene. Sennò Alternativa Popolare è libera di scegliere cosa votare: io voterò contro questo emendamento perché a me, voi, non dovete insegnare nulla, sia di destra che di sinistra. E ribadisco che le persone normali hanno capito cosa volevo dire». Botta e risposta con Josè Maria Kenny (Innovare per Terni): «Lei sindaco può pensare ciò che vuole ma non può dire, qui, ciò che vuole. Vergognatevi». ‘Vaffa’ fuori microfono del sindaco a Kenny che ha poi lasciato l’aula. Lo stesso ha fatto il consigliere Pd Pierluigi Spinelli – «dopo le gravi esternazioni del sindaco – ha dichiarato – non partecipiamo ai lavori, sono dichiarazioni inaccettabili e lo dico con educazione» – e così tutte le minoranze. Man mano hanno infatti lasciato il consiglio gli esponenti del Pd (Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti oltre al già citato Spinelli), M5S (Claudio Fiorelli), FdI (Marco Cecconi, Orlando Masselli, Roberto Pastura, Elena Proietti Trotti e la Fabrizi stessa) e Terni Masselli Sindaco (Valdimiro Orsini): «Il gruppo FdI lascerà i lavori di quest’aula e l’atto decadrà visto che lo abbiamo proposto. Ciò a causa del clima che si è ingenerato a causa delle dichiarazioni del sindaco», le parole di Cecconi.

AP sulle barricate, minoranze via



Maria Elena Gambini (Alternativa Popolare) ha ribattuto alle minoranze definendo «sconsiderate le accuse contro di noi. Ci è stato detto di vergognarci: a voi – rivolta alle opposizioni – delle donne non ve ne frega niente, era per stare al centro dell’attenzione. Non mi sono mai vergognata di fare parte di questo gruppo politico». Anche la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli, in veste di consigliera, ha attaccato le minoranze: «Questo è un tema delicato e importante. Loro si alzano e se ne vanno? Il focus si sposta sulle dichiarazioni del sindaco in una trasmissione televisiva. Come se il voto dei ternani non contasse nulla, ecco quanto preme alle minoranze il tema della violenza di genere. Abbiamo chiesto di non menzionare solo Giulia Cecchettin, solo perché abbiamo chiesto di sostituire la parola ‘necessità’ con ‘volontà’. Si dovrebbe vergognare chi ha disertato questo consiglio comunale per sette sedute consecutive». Così Marina Severoni (Alternativa Popolare): «Non accetto l’accusa di vergognarmi lanciata dal professor Kenny, che poi ha alzato i tacchi e se n’è andato. Non accetto la sua uscita senza aver ascoltato noi donne. Forse c’è qualcosa che non va in questa nostra forma di dialogo con l’opposizione». A seguire sono intervenuti anche Federica Mengaroni e il capogruppo Guido Verdecchia: «Diamo una dimostrazione di stile e voteremo il documento che ha presentato la minoranza. Dispiace che si sia usato un argomento così delicato solo per attaccare gli avversari politici. Dovremmo chiedere scusa a tutte le donne che subiscono violenza». Alla fine così andrà (20 favorevoli AP, 13 assenti), seppur con le modifiche della maggioranza.

Bandecchi: «Grazie ad AP, un partito vero»

Il sindaco Bandecchi in conclusione: «I topi sono scappati e questo atto sarà discusso fino alla fine, non c’è assolutamente da ritirare niente. Lo voteremo come Alternativa Popolare decide di votarlo, è un atto giusto. I femminicidi commessi da quattro rincoglioniti ossessionati non appartengono a noi e voteremo ciò che è stato proposto facendo le modifiche opportune». E poi: «Oggi AP ha dimostrato di essere un partito pericoloso per gli altri partiti. Ormai è difficile attaccarci sulle cose serie e vere. La violenza di genere non può essere trattata in maniera faziosa, è una cosa mostruosa, 103 femminicidi nell’arco di un anno ed è altrettanto mostruoso indicare la sola Giulia Cecchettin. Dopo di lei uccise sono state uccise altre donne e prima di lei, un centinaio. Voler indicare una sola persona è il più grande atto di fascismo e comunismo che si possa fare. Oggi siamo la risposta alla libertà, alla democrazia e ad un concetto di politico evoluto, un 4.0 che porterà avanti questo Comune. Grazie per ciò che state per votare».

Israele e Ḥamās

Finita così? No, perché poco prima delle 13 Bandecchi – senza i proponenti, gli atti decadono – preme per discutere dell’atto riguardante la drammatica situazione che sta vivendo il popolo palestinese: «È importante e vorrei capire se possiamo trovare il modo di reintrodurlo con i nostri cambiamenti. Ḥamās doveva tenersi le mani in tasca, ha ammazzato con un atto terroristico violento e schifoso. Ma bisogna parlare di pace e sono da condannare le dichiarazioni odierne di Netanyahu».