Terni: nuovo collegio dei revisori per la Fondazione Carit

Nuovo collegio dei revisori, per il prossimo triennio, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Palazzo Montani Leoni rende infatti noto che «nella riunione del comitato di indirizzo del 22 settembre sono stati nominati i nuovi componenti del collegio: l’avvocato Folco Trabalza (presidente), la dottoressa Elisabetta Pece e il dottor Vittorio Pellegrini (revisori effettivi)». Il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini e il vice Massimo Valigi, insieme al consiglio di amministrazione e al comitato di indirizzo, «hanno ringraziato i componenti uscenti, dottor Andrea Sattin e dottor Roberto Piersantini, per il lavoro svolto durante il loro mandato con elevata professionalità e assoluta dedizione». Il rinnovato collegio è entrato in funzione il 9 ottobre a seguito della riunione di insediamento dell’organo.

Condividi questo articolo su