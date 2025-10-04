L’azienda ternana Pucci, specializzata nella produzione e installazione di soluzioni per la protezione e l’abbellimento degli spazi abitativi ed esterni, compie un passo importante e inaugura la nuova sede: l’appuntamento è per sabato 11 ottobre, alle ore 16, in via Giacomo Leopardi 1. Il nuovo showroom – spiega l’azienda – «è stato pensato per offrire un’esperienza ancora più completa e coinvolgente: ambienti luminosi, esposizioni curate e un percorso che accompagna i visitatori alla scoperta delle ultime tendenze e delle soluzioni più innovative». Con questa nuova apertura, Pucci conferma «la volontà di crescere insieme alla città, rafforzando un legame che dura da anni e guardando al futuro con entusiasmo».