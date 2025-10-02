di Maria Luce Schillaci

Nuovo singolo per Claudia J. Dopo il primo lavoro dal titolo ‘Soltanto io’, l’artista ternana esce con un secondo brano dal titolo ‘Giù la maschera’. Il testo, oltre che di Claudia J., vede anche la penna di Marco Rea, musicista e compagno di vita di Claudia: Rea ha curato anche la musica e l’arrangiamento. Il brano uscirà su tutte le piattaforme il prossimo 24 ottobre.

«Dopo il primo singolo del 2024 – spiega Claudia J. -, mi è venuta subito la voglia di rifare qualcosa, di raccontare un po’ di me attraverso la musica perché in fondo questo è quando si fa un inedito. Ho la fortuna di avere accanto Marco Rea, un grande musicista dal quale ho potuto apprendere il mestiere, mi ha supportata e mi ha spinta ad andare oltre la mia ‘comfort zone’. Non nego che ero riluttante. Ma quando metti il naso un po’ fuori dal mondo tuo abituale, c’è uno stimolo un brivido che ti spinge e ti dici perché no? E così è stato».

«Vorrei inoltre sottolineare – prosegue Claudia J. – la presenza costante, seppur a distanza, della vocal coach Federica Santini: lei mi ha indicato le vie giuste, a credere in me, a sentirmi unica e a valorizzare quello che vocalmente ho a disposizione. I suoi insegnamenti sono serviti anche nella vita e nelle scelte di tutti i giorni».

Il brano ha un testo significativo, come spiega Claudia J.: «Il titolo è già di per sé esaustivo e sentenziale, ‘Giù la maschera’. Siamo un mondo di maschere, tutti almeno una volta nella vita abbiamo usato escamotage per apparire ciò che realmente non siamo. Il testo è piuttosto diretto e indirizzato sia a uomini che donne. Marco ha creato un blues shuffle incredibile mentre il maestro Giovanni Chirchirillo ha messo il suo basso e il mastering. Il video lo abbiamo girato io e Marco Rea con un telefonino a Terni nel mese di giugno, poi le tante serate fatte durante l’estate ci hanno imposto un fermo obbligato, ma adesso nel giro di pochi giorni abbiamo potuto terminare il lavoro».