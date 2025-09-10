Come ogni anno, il 10 settembre la BorzacchiniHistoric, club federato all’Automotoclub storico italiano, ha reso omaggio a Mario Umberto Borzacchini, il grande pilota ternano scomparso a seguito dell’incidente occorso durante il Gran Premio d’Italia a Monza nel 1933.

La cerimonia si è svolta al cimitero comunale di Terni, dove è stata deposta una corona d’alloro presso la tomba monumentale dedicata al campione e alla sua famiglia. Grazie alla disponibilità del direttore del cimitero, i soci del club hanno potuto portare alcune auto d’epoca nei pressi della sepoltura, rendendo ancora più significativo il momento commemorativo. L’occasione è stata anche un modo per ricordare Franco Borzacchini, figlio del pilota e a lungo punto di riferimento per il club, le cui ceneri riposano accanto al padre.