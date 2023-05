Terni, ‘Omaggio all’Umbria’: Uto Ughi di scena nella chiesa di San Francesco

Il grande violinista Uto Ughi di scena venerdì sera nella chiesa di San Francesco, a Terni. L’evento è organizzato da ‘Omaggio all’Umbria’ che, da tanti anni, «si prodiga nello sforzo di valorizzare i luoghi e i monumenti più importanti della Regione dell’Umbria con la partecipazione di prestigiosi protagonisti del mondo musicale internazionale e tante eccellenze giovanili italiane e straniere», viene specificato. C’è il coinvolgimento della fondazione Carit. Si esibirà con il suo Quartetto d’Archi: spazio a Maryse Regard come secondo violino, Luca Pincini al violoncello e Antonio Bossone alla viola. «Saranno eseguite delle splendide pagine di musica da camera e, cioè, quartetto per archi n.14 ‘La morte e la fanciulla’ di Franz Schubert e Quartetto n.12 ‘Americano’ di Antonin Dvorak. L’Unicef Italia, che patrocina il progetto Omaggio all’Umbria dal 2008 e di cui Laura Musella è testimonial per la Regione dell’Umbria, parteciperà all’evento con i suoi volontari. L’ingresso è libero fino all’esaurimento della capienza della Chiesa. Per informazioni è possibile contattare lo 0742 359193, il 349 2808839 o il 338 1764475.

