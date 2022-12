Omicidio borgo Bovio: l’arrestato rinuncia al riesame. «Fiducia nelle indagini in corso»

Il ricorso al tribunale del Riesame doveva essere discusso martedì a Perugia ma, a meno di 24 ore dall’udienza, è arrivato il dietrofront. L’avvocato Francesco Montalbano Caracci, difensore del 26enne nigeriano Samuel Obagbolo, arrestato per l’omicidio del 39enne tunisino Ridha Jaamoui avvenuto lo scorso 27 novembre borgo Bovio, ha rinunciato infatti all’istanza che puntava ad ottenere una misura cautelare meno afflittiva, rispetto alla custodia in carcere applicata al suo assistito. «Ritengo, allo stato, di rinunciare all’istanza di riesame – spiega l’avvocato Montalbano – anche in considerazione della verificata indisponibilità di una struttura alloggiativa nell’eventualità che si potesse ritenere concedibile una misura meno afflittiva e non ritenendo che allo stato, effettivamente, possa essere concessa diversa e minore misura, nella logica propria della fase cautelare. Auspico che le indagini continuino e che si possano trovare testimoni dell’accaduto, per capire cosa sia realmente successo». In sostanza, nessun riesame – a cui lo stesso legale affidava ben poche chances – ma ‘all in’ (anche se in sede di convalida il 26enne nigeriano si è avvalso della facoltà di non rispondere) sulle indagini preliminari. Non è un mistero che i fatti di via Romagna, per l’avvocato Montalbano, sianoj stati sin qui ricostruiti in maniera nebulosa e che, per lo stesso legale, le responsabilità reali non siano ancora emerse. Si vedrà, intanto Obagbolo resta in carcere a Spoleto.

