Maxi audizione – seppur meno lunga di quella sul verde – sulle strade e le varie problematiche venerdì mattina a palazzo Spada. Protagonista il dirigente al governo del territorio che, tra numeri e spiegazioni, ha tirato in ballo anche un tema che di recente era stato al centro dell’attenzione: gli operai di ‘Cantiere Comune’ e la programmazione dell’attività. Ora c’è una novità.

LUGLIO 2025, LA BAGARRE IN AULA CONSILIARE: L’ATTACCO FRONTALE DI BANDECCHI

A metà luglio il sindaco Stefano Bandecchi aveva attaccato in aula consiliare gli operai. Con successiva bagarre con le organizzazioni sindacali ed incontro chiarificatore. Ora c’è la quadra, annunciata venerdì mattina durante l’audizione sulla manutenzione delle strade (di cui scriveremo a parte perché di argomenti interessanti non ne mancano): «La cornice operativa è un limite della pubblica amministrazione», la premessa di Nannurelli. «Noi abbiamo 36 ore a settimana e l’orario incide sui fattori produttivi. Ieri, giovedì, è arrivato in giunta un accordo fatto con i sindacati che ha permesso di definire una cornice molto particolare». Ovvero?

MARZO 2025, I 6 NUOVI INGRESSI NELLA SQUADRA OPERAI

«Abbiamo attivato – la delucidazione del dirigente – un principio dettato dal Ccnl di riferimento, quello del lavoro multiperiodale. Mai applicato in Comune a Terni: prevede che nei periodi estivi, dove si fanno maggiormente i lavori di manutenzione, gli operai potranno lavorare 8 ore al giorno. E le ore eccedenti, piuttosto che essere pagate come straordinario, verranno recuperare nei periodi invernali. Quando magari c’è maltempo. C’è dunque un risparmio. Abbiamo fatto una sorta di ‘banca del temp’ per razionalizzazione le ore dei lavoratori: fa parte di una sperimentazione». Un tema che ha scaldato gli animi e non poco.

IL FACCIA A FACCIA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

«C’è stato un confronto serrato – ha concluso – perché gli operai sono entrati in un processo particolare, acquisendo una consapevolezza della propria importanza e accettando questa cornice operativa. Tutte le sigle hanno sottoscritto l’accordo e ora la giunta ha recepito con una delibera». Vedremo gli sviluppi.