Serio infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì a Terni, presso un edificio commerciale in via Bramante 3. Un operaio 62enne, di nazionalità italiana, è caduto da un’altezza di circa tre metri – sembra stesse operando nei pressi di un lucernaio – ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. L’uomo, cosciente, lamentava dolori in particolare ad una gamba. Sul posto, per gli accertamenti relativi all’accaduto, si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e personale della Usl Umbria 2.