Terni: operaio si infortuna mentre tumula una salma. Soccorso al cimitero

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì al cimitero di Terni. Vittima un operaio di una ditta privata che stava eseguendo la tumulazione di una salma all’interno di una cappella. Secondo quanto appreso, mentre era in corso l’operazione si sarebbe sfondato il chiusino in marmo presente nella tomba e l’operaio sarebbe rimasto con la gamba incastrata all’interno. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’. Il timore è che possa avere riportato una frattura ma saranno gli accertamenti medici a confermare o escludere l’ipotesi. A seguito dell’accaduto, la tumulazione non è stata possibile, anche per ragioni di sicurezza, è la salma è stata di nuovo trasportata all’obitorio del cimitero.

