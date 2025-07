In due tornano liberi dopo essere stati sottoposti, rispettivamente, alla custodia in carcere ed agli arresti domiciliari. Un terzo indagato si è vistio sostituire il carcere con i domiciliari mentre per altre due persone è stata confermata la misura più afflittiva, disposta a suo tempo dal gip di Terni su richiesta della procura ternana.

Questo l’esito del ‘passaggio’ al tribunale del Riesame per chi ha impugnato la propria situazione cautelare nell’ambito dell’indagine antidroga ‘Amazzone’, condotta dalla squadra Mobile di Terni (IV sezione antidroga) e che ha visto, nei giorni scorsi, ben 17 arresti per un totale di 31 persone indagate.

Tornano in libertà il 36enne del Marocco T.T., difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, e il 47enne campano R.C., quest’ultimo ristretto ai domiciliari e difeso dall’avvocato Carla Archilei. Scarcerazione anche per il 25enne nigeriano C.J., cui il Riesame ha concesso i domiciliari nella sua casa ternana, con applicazione del braccialetto elettronico. A difenderlo ci sono gli avvocati Umberto Martella e Lorenzo De Luca. Carcere confermato invece per il 38enne tunisino N.E.R. e la 36enne campana M.R., cui il tribunale del Riesame di Perugia ha confermato le misure in essere, rigettando le rispettive istanze.

