di S.F.

Ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile erogata dalla rete acquedottistica su tutto il territorio comunale di Terni. Non una novità e quest’anno viene riproposta: a firmarla è il vicesindaco Riccardo Corridore e sarà valido fino al termine di agosto.

Viene sancito di non utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio di piazzali e vialetti (salvo documentata ed evidente situazione inerente l’igiene pubblica), il lavaggio di veicoli (con esclusione degli autolavaggi autorizzati) e gli emungimenti privati per scopi voluttuari (fontane ornamentali, vasche da giardino, zampilli, etc.), qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell’acqua. Inoltre dalle 6 alle 24 non si può utilizzare l’acqua potabile «per l’innaffiamento di prati e giardini, con qualsiasi mezzo o apparecchiatura (ad esclusione di quelli goccia a goccia), fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzino sistemi di recupero dell’acqua piovana. L’irrigazione degli orti, pubblici e privati, esclusivamente sulle coltivazioni a scopo alimentare, è invece consentita dalle 24 alle 8». Sanzioni amministrative da 25 a 500 in caso di inosservanza.

Escluso dall’ordinanza l’utilizzo dell’acqua potabile in agricoltura, floricoltura e zootecnia, per attività iscritte alle categorie di appartenenza; per i servizi pubblici e di igiene urbana; per gli innaffiamenti dei campi da tennis in terra battuta e campi sportivi in terra battuta e in manto erboso e l’irrigazione del verde di pertinenza ospedaliera facente capo a strutture pubbliche e per tutte le attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile enei limiti di quanto autorizzato. «Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo parziale dell’acqua è consentito in ragione del mantenimento dei parametri di igiene, previo accordo sulle fasce orarie da concordare con il gestore della rete di acquedotto», viene specificato. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.

L’input è arrivato dal SiI (30 giugno e 6 agosto) a tutti i Comuni dell’Ati Umbria 4 per la «situazione di criticità idrica e ha richiesto l’emanazione di apposita ordinanza di utilizzo razionale dell’acqua dal pubblico acquedotto». C’è dunque l’ok anche considerando «le particolari condizioni meteo climatiche, che negli ultimi giorni si sono nuovamente stabilizzate con temperature oltre la media stagionale, e con previsione di scarsa piovosità nel mese di agosto». Il controllo spetterà alla polizia Locale e alle altre forze di polizia.