Terni-Orte, impatto tra camion ed auto: due feriti, traffico in crisi

Problemi di traffico nel pomeriggio di venerdì lungo il raccordo Terni-Orte. A causarli un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ed un’auto non distante dall’uscita per Amelia: la viabilità è bloccata in entrambe le direzioni: il sinistro si è verificato in un tratto dove c’è circolazione regolata a doppio senso su un’unica carreggiata per via dei lavori di manutenzione in corso. I feriti lievi sono due, entrambi a bordo dell’autovettura. Da quanto si apprende lo scontro frontale sarebbe stato evitato grazie alla prontezza di riflessi del camionista.

