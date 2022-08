Terni-Orte, incidente all’altezza del viadotto Montoro: disagi per il traffico

Disagi per la viabilità nel primo pomeriggio di venerdì lungo il raccordo Terni-Orte in direzione Lazio, all’altezza del viadotto Montoro al km 25. A causarli un incidente che, dalle prime informazioni, ha coinvolto in tutto quattro veicoli per via di un tamponeamento: immediato l’arrivo sul posto degli operatori sanitari del 118 (c’è un ferito), dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della polizia Stradale di Terni. Il traffico è temporaneamente bloccato nel punto interessato.

