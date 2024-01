Terni-Orte: traffico ‘caos’ fra incidente e protesta al casello

Problemi dal primo pomeriggio di sabato lungo il raccordo Terni-Orte. I motivi sono due. In primis un incidente all’altezza di San Liberatore che ha coinvolto tre veicoli: fortunamente non sono in gravi condizioni e sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, è intervenuta la polizia Stradale con l’ausilio di altre forze dell’ordine. Nel contempo il casello di Orte è bloccato in entrata ed in uscita a causa della protesta dei trattori: è in corso di predisposizione l’uscita dalla carreggiata autostradale. Il traffico è deviato verso altri caselli: alle 14.20 si registrano 4 chilometri di coda circa in uscita ad Attigliani per chi proviene da Roma.

