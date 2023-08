Terni: otto positivi all’alcol ‘pizzicati’ alla guida. Cinque sono neopatentati

Nella notte tra sabato e domenica scorsi il personale della sezione della polizia Stradale di Terni ha effettuato numerosi controlli in varie zone della città per prevenire fenomeni come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe e sostanze psicotrope, che ancora rientrano tra le principali cause di incidenti stradali in Italia. Le pattuglie della Stradale hanno effettuato circa 60 accertamenti su veicoli e persone, a seguito dei quali sono stati emesse 8 sanzioni relative all’articolo 186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcol), 4 delle quali penali – con denuncia all’autorità giudiziaria – perché il tasso alcolemico superava il valore di 0,80 grammi/litro. «Purtroppo – spiega la polizia in una nota – 5 di queste 8 sanzioni hanno riguardato i neo-patentati, per i quali notoriamente la tolleranza è 0, di cui 4 di rilevanza puramente amministrativa ed 1 penale. L’auspicio – prosegue la polizia di Stato – è che l’attività possa dare il via ad una nuova era, quella in cui i principi elementari della sicurezza stradale siano totalmente recepiti, per raggiungere l’ambizioso obiettivo che vede a 0 il tasso di incidentalità». I controlli con l’ausilio di strumentazioni specifiche che ormai vanno avanti da diverso tempo, proseguiranno nei prossimi giorni e si estenderanno a tutta la provincia.

