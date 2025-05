Una donazione in favore del reparto di epatologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Epg) dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: è stata effettuata giovedì da Monica Fattore, in memorià del papà Ampleto. Si tratta di otto tavoli servitori che vanno ad arricchire le dotazioni del reparto diretto dalla dottoressa Federica Gentili. «Papà dice Monia – ha trascorso il suo ultimo anno di vita per buona parte nel reparto della dottoressa Gentili e del dottor Fiore. Donare questi supporti in sua memoria significa facilitare la degenza dei pazienti e il lavoro encomiabile di tutto il personale». Nella foto in calce, da sinistra la coordinatrice Valeria Carnassale, Monica Fattore, l’infermiera Nadia Tordoni, il dottor Pierluigi Fiore, lo specializzando Carlo Grossi, La dottoressa Federica Gentili, l’infermiere Lorenzo Castellini, l’infermiera Giulia Caroli. La donazione è stata gestita dal referente logistica-donazioni, Leonardo Fausti.