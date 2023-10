Terni Outdoor Fest, affidamento da 40 mila euro a Federico Rubini: nel weekend l’evento

di S.F.

L’affidamento c’è, la locandina pure. Il programma degli eventi? In arrivo. C’è una certezza: nel weekend scatterà l’edizione numero uno del Terni Outdoor Fest nell’area della cascata delle Marmore e dintorni. L’organizzazione è finita in mano a Federico Rubini per poco più di 40 mila euro (Iva compresa), vale a dire i fondi regionali a disposizione per sviluppare l’iniziativa.

L’iter

Diverse le attività gratuite previste – vi rimandiamo all’articolo di settembre per i dettagli – il 14 e 15 ottobre con tanto di preview nei due giorni precedenti. Palazzo Spada per l’organizzazione ha invitato tre operatori economici: Il Ditt, Let’s Travel srl e la ditta individuale Rubini Federico di Acquasparta, a rispondere sono state le ultime due. Con punteggio finale di 45-20 a favore dell’aggiudicatario. Nel fine settimana si inizia.