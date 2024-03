Terni, palaCardeto: altro esborso da 26 mila euro

di S.F.

Parco ‘Bruno Galigani’ del quartiere di Cardeto a Terni, altro esborso in arrivo. Lo certifica l’approvazione in linea tecnica di un progetto esecutivo riguardante il cosiddetto palacardeto, vale a dire l’area per il tennis indoor. Motivo? Renderlo «più performante e garantire l’affidamento in gestione per tutte le

stagioni dell’anno». Il quadro economico vale quasi 26 mila euro.

Sistemazione

La copertura finanziaria c’è per via dell’accertamento di alcuni residui di mutui concessi tra il 2015 e il 2020 (illuminazione, cimitero, impianti sportivi di Collestatte Piano, ciclodromo Fiat Autonomy, scuola elementari Carducci e altri ancora). Bene, ma che si deve fare? Un bel po’ di lavori. Come ad esempio una tenda di chiusura con sistema di scorrimento a monorotaia aerea frontale, il tamponamento fissi a lato delle tende, porte per l’accesso pedonale in alluminio, un telaio in acciaio zincato, l’installazione di dispositivi illuminotecnici, un impianto di automazione della pompa d’irrigazione e ulteriori opere di finitura. Firmano in quattro: per la parte politica gli assessori Michela Bordoni e Giovanni Maggi, per quella tecnica il responsabile unico di progetto Federico Nannurelli e il dirigente Piero Giorgini.