Terni, palazzo Fabrizi: giù i prezzi ma aste ancora deserte

di S.F.

Prezzi giù e non di poco, ma l’esito – non a sorpresa – non cambia. D’altronde non si parla di spiccioli e in termini di investimento bisogna metterci le mani per bene: si è chiusa senza aggiudicazioni l’asta per gli oltre dieci lotti legati allo storico palazzo Fabrizi-Triaca, in centro a Terni, posizionato tra via Fratini e via Cavour. In ballo restano diversi immobili residenziali, direzionali e commerciali per un totale che sfiora i 2 mila metri quadrati.

LA MAXI ASTA PER PALAZZO FABRIZI

ASTE DESERTE AL DEBUTTO

Tutto a vuoto

Come noto tutto si sviluppa da una procedura di concordato preventivo del 2014 che coinvolge la Beatrice Immobiliare srl ed a gestire l’iter è l’istituto vendite giudiziarie del tribunale di Milano, la Sivag Spa, dopo l’ok ricevuto dal giudice delegato Luisa Vasile. In origine il valore complessivo dei lotti era vicino ai 5,5 milioni di euro, poi man man la cifra è scesa con gli ulteriori tentativi. Gli immobili sono tutti in corso di costruzione e sono sottoposti a diritto di prelazione a favore del ministero della cultura. C’è tuttavia una parte del palazzo – nel documento si parla di 3.090 metri quadrati in totale, circa 1.000 sono in uso – che attualmente è utilizzata. L’esito è riportato nel sito del portale delle vendite pubbliche.