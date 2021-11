Terni, palestra ‘Fatati’: affidamento da 25 mila euro per la copertura

di S.F.

«La palestra necessita di vari interventi di ristrutturazione e, in particolare, dell’urgente recupero della tenuta dell’impermeabilizzazione della copertura per eliminare le notevoli infiltrazioni di acqua meteorica che compromettono lo svolgimento delle attività, in quanto allagano la pavimentazione causandone un forte ammaloramento e danneggiano gli impianti di illuminazione e climatizzazione». La struttura in questione è quella dell’istituto comprensivo ‘Felice Fatati’ di Terni e la motivazione sopra è per l’affidamento – diretto – per il recupero dopo l’sos lanciato tra fine settembre ed ottobre dalla dirigente Ilaria Santicchia: l’importo totale è di 25 mila euro.

L’ULTIMO SOS TRA FINE SETTEMBRE E OTTOBRE

Il provvedimento di ottobre



Non una novità le problematiche legate alla palestra dell’istituto di via delle Terre Arnolfe, a Campomaggiore. Poco più di un mese fa la dirigente era stata chiara in merito, con tanto di provvedimento ad hoc: «Preso atto della mancanza di riscontro da parte del Comune di Terni relativamente alle segnalazioni inerenti lo stato dei locali della palestra, il dirigente comunica il divieto di accedere ai locali della palestra da parte del personale scolastico e dell’utenza per lo svolgimento di qualsivoglia attività a far data dal 9 ottobre». Ne è nato il classico scontro politico con accuse e controaccuse, fatto sta che la questione resta ed a rimetterci sono gli alunni.

L’urgenza e l’affidamento diretto

C’è fretta di intervenire per il recupero dell’impermeabilizzazione della copertura ed « evitare danni per l’amministrazione comunale». Dunque? Affidamento diretto sulla base del decreto ‘Sblocca cantieri’ alla ditta Bassetti Daniele: quest’ultima aveva inviato il preventivo/offerta ad ottobre per un totale di 28.945 euro – Iva inclusa -, «al quale, come richiesto dall’ufficio manutenzioni, ha applicato uno sconto di 3.945». Per un totale di 25 mila euro che palazzo Spada ritiene «congruo e conveniente». Si parla dell’applicazione di un prodotto chimico per circa 960 metri quadrati, la pulizia accurata del piano, il ripristino delle superfici con idonea membrana, saldatura delle giunzioni distaccate e impermeabilizzazione. Guai finiti? Vedremo. Il responsabile del procedimento è il geometra Paolo Neri.