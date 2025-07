Gli sarebbe finito un pallone da calcio nel corso del torrente Serra, in via Campofregoso. Ma mentre uno dei due è riuscito poi a risalire autonomamente, l’amico – 33 anni – ha avuto bisogno ‘dell’aiuto’ dei vigili del fuoco. L’intervento è scattato nella prima mattinata di mercoledì, poco dopo le ore 8, su richiesta della polizia Locale di Terni, intervenuta per prima a seguito della segnalazione di un passante. «Quando ero più giovane riuscivo a risalire da solo», avrebbe detto fra il serio e il faceto il 33enne agli operanti. Poi è stato ‘ripescato’ e il soccorso si è concluso positivamente.