Terni, Papigno protagonista di un concorso fotografico

Papigno protagonista di un concorso fotografico. Ad organizzarlo e finanziarlo è l’associazione Il Castello di Papigno Odv: si svolgerà sabato 15 e 22 aprile. L’estemporanea è ad iscrizione gratuita ed è aperta a professionisti e non.

Il programma e l’aiuto

Sabato 15 si terrà l’estemporanea fotografica, la settimana successiva verranno esposte le fotografie nelle vie del paese e saranno premiati i tre vincitori. La giuria selezionerà le tre fotografie vincenti tra le dieci fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di like sulla pagina Facebook dell’associazione. «L’iniziativa invita ad interpretare, attraverso immagini fotografiche, il tema proposto: ‘Papigno. Volti, scorci e colori’. A creare una simbiosi tra il fotografo, il paese ed i suoi abitanti. Abitanti che si renderanno disponibili a guidare i partecipanti tra le vie del borgo alla scoperta di scorci e paesaggi che fin dall’ottocento sono stati oggetto di rappresentazione da parte di illustri esponenti della pittura europea. Un’occasione per scoprire ricordi legati ai luoghi in compagnia di coloro che ne rappresentano la memoria storica».