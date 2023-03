Terni, parcheggi cascata Marmore: spunta nuova tariffa da 5 euro a Papigno

di S.F.

La proposta è della direzione mobilità, trasporti, polizia Locale e riguarda la cascata delle Marmore. C’è la creazione di una nuova tariffa per il parcheggio nell’area di Papigno – non distante dagli studios – che comprende il posto ed il servizio navetta per visitare il sito naturalistico: il prezzo è di 5 euro ed è stato approvato giovedì dall’esecutivo Latini nell’ambito dell’emendamento tecnico al bilancio di previsione 2023/2025.

L’integrazione è stata richiesta martedì e due giorni dopo è arrivato l’ok in giunta: «Ha lo scopo di offrire un nuovo servizio all’utenza», si legge nel documento. Della questione se ne occuperà Terni Reti che, evidentemente, dovrà intervenire nell’area interessata per alcune modifiche nella zona degli Studios in via Carlo Neri. Per quel che concerne le altre tariffe legate alla cascata delle Marmore ci sono 2 euro l’ora, 10 euro il giornaliero e 40 euro per i pullman.