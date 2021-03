La segnalazione è di una lettrice di umbriaOn e fa riferimento al parco Ciaurro di Terni. Un input lanciato dopo la comunicazione a vuoto – per ora – alla polizia di Stato e alla polizia Locale: «C’è una buca e ho telefonato personalmente. Dopo una settimana è ancora qui con il rischio che correndo qualche bambino possa farsi seriamente male». In effetti non passa inosservata e può rappresentare un pericolo.

Condividi questo articolo su