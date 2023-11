Terni: parco ex foresteria off-limits fino a gennaio

Scavi, riparazione dell’impianto di irrigazione, sistemazione delle aiuole e manutenzioni ordinarie. I lavori riguardano il parco ‘Cagnoli’ dell’ex foresteria, a Terni: sarà off-limits fino al 7 gennaio. Da programma qui è prevista la mostra mercato durante le festività natalizie. Il responsabile del procedimento è il funzionario tecnico Federico Nannurelli.

Il motivo

A sancirlo è un’ordinanza firmata direttamente dal sindaco Stefano Bandecchi. Tutto nasce dal patto di collaborazione stipulato tra il Comune ed il Lions Club San Gemini Terni Naharti per il parco: il 27 ottobre l’associazione ha chiesto l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori e la scorsa settimana da palazzo Spada è arrivato il via libera. C’è dunque la chiusura temporanea fino al 7 gennaio: «Potrà restare aperto – si legge – ed fruibile soltanto nei giorni festivi». Stop agli ingressi da corso Tacito, via I Maggio e via Cassiano Bon. L’inottemperanza comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro.