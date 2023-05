Terni, parco ‘Galigani’ Cardeto: giovedì tempo di riapertura

di S.F.

Problemi, rinvii e tanti soldi spesi. Con l’area della palazzina legata al Pnrr che ancora per un bel po’ resterà off-limits per ovvie ragioni. Fatto sta che a distanza di dieci anni – era il 22 marzo del 2013 – è tempo di riapertura per il parco ‘Bruno Galigani’ di Cardeto, seppur in forma parziale: ad annunciare il semaforo verde è la società partecipata del Comune che lo gestirà in via sperimentale per un anno – con opzioni per altri due -, vale a dire Terni Reti. Lo ha fatto nella mattinata di sabato con un post social: il via libera è previsto per giovedì 25 maggio dalle 10.

LA PALAZZINA RISTORANTE DA FARE CON IL PNRR

TERNI RETI: AFFIDAMENTO ANNUALE. IL «SEGRETO D’UFFICIO»

LE PROVE PRE RIAPERTURA. I TEMPI SLITTANO

TERNI RETI E CARDETO: IL PIANO DI GESTIONE

10 SETTEMBRE 2020, LA CONSEGNA DEL CANTIERE

La travagliata riapertura

La riapertura arriva a 987 giorni – 10 settembre 2020 – della consegna del cantiere alla Ventra di Melfi, aggiudicataria dell’appalto tre anni fa con ribasso di oltre il 30% e importo contrattuale originario da 638.994 euro. Solo un dato per capire l’affanno nel procedere: era prevista la conclusione in 257 giorni naturali e consecutivi. Il resto è storia nota tra imprevisti, difficoltà nel reperimento dei materiali post Covid, caro prezzi, vizi occulti e proroghe. Nel marzo 2022 la decisione del Comune di affidare a sei ditte i lavori del II lotto funzionale da quasi 300 mila euro e non alla stessa ditta lucana, come invece era possibile attraverso l’attivazione opzionale. Di mezzo anche un mini appalto da 70 mila euro per la realizzazione di un’area fitness per anziani ed guai creati dai piccioni. Ora, con giusto un ‘attimo’ di ritardo, c’è l’ok. Non serve specificare troppo che la riapertura avviene in un momento fondamentale per il futuro politico/amministrativo della città. Non si attende l’esito del ballottaggio, si fa subito. L’attenzione sul parco è chiaro che sarà molto elevata.