Terni, parco Marmore: appalto a società molisana, ribasso 37%

di S.F.

Riqualificazione ed ampliamento del parco ludico-sportivo di località Mazzelvetta, a Marmore, a pochi passi dal campo di calcio. La previsione di spesa per l’intervento era di poco superiore ai 98 mila euro – il Comune ha partecipato al bando del Gal ternano per il Psr 2014-2020 – ma ne serviranno molti di meno dopo l’esito della procedura di affidamento diretto avviato da palazzo Spada: ad occuparsene sarà la Effedi Appalti di Venafro, in provincia di Isernia. Il criterio principe era il prezzo più rispetto all’importo base e dunque ecco l’aggiudicazione definitiva – per ora non efficace – con un maxi ribasso del 36,77%.

Le opere

La società molisana si è aggiudicata l’appalto per un valore di poco inferiore – Iva esclusa – ai 60 mila euro. Il progetto riguarda la riqualificazione dell’area – sarà priva di barriere architettoniche – dal punto di vista ambientale con la realizzazione di spazi per i pedoni, il lavoro sulla segnaletica stradale e l’organizzazione di nuovi spazi per le auto. Per quel che concerne le attrezzature sportive è prevista la sostituzione di quelle esistenti e degli arredo in legno danneggiati: spazio al fitness sky stepper, revolving, fitness wheels, running e bike. «Verranno realizzate – si legge nell’avviso per le manifestazioni d’interesse pubblicato ad ottobre – lungo il nuovo percorso pedonale all’interno del parco sette piccole aree di sosta con panchine e cestini.

Consegna e lavori

La data di consegna dei lavori ipotizzata – novembre – in un primo momento è saltata. Una volta effettuato questo passaggio la società molisana avrà a disposizione novanta giorni consecutivi dal verbale per l’ultimazione del progetto (l’esecutivo fu approvato dalla giunta nel maggio 2019). La Effedi ha battuto la concorenza della Costruzioni Generali di Trentola Ducenta (Caserta) e la Vima srl di Spigno Saturnia (Latina).