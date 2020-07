Terni, parroco travolto in bici dal bus: è grave

Articolo in aggiornamento

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada regionale 79 in zona Acquavogliera, nei pressi del svincolo della E45 di Gabelletta/San Gemini, sul territorio comunale di San Gemini. Un ciclista di 54 anni di età – parroco di una diocesi di Terni, molto conosciuto – è stato investito da un pullman extraurbano di BusItalia, il numero 619 e che aveva dei passeggeri a bordo, illesi. Da quanto appreso l’uomo si trovava già a terra – non è chiaro se per una semplice caduta o un malore – quando è stato colpito dal bus in transito e il cui conducente 51enne ternano, nonostante la frenata, non è riuscito ad evitarlo e lo ha trascinato per una decina di metri insieme alla sua bicicletta. Per estrarlo da sotto il mezzo pesante è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Terni che hanno utilizzato dei cuscini sollevatori ad aria. Il ferito, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri dei comandi stazione di San Gemini, Terni e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Marco Stramaglia.

Condizioni

Nel tardo pomeriggio di sabato si apprende, dall’ospedale di Terni, che le condizioni del 54enne sono molto gravi in ragione anche del politrauma riportato. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi.