Terni, partecipate: mantenimento Asm e mirino sul patto parasociale

Potevano mancare elementi di spunto interessanti in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societaria del Comune di Terni – il riferimento temporale è al 31 dicembre 2022 – e agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento? Chiaro che no, d’altronde su questa partita negli ultimi mesi ci sono stati diversi scontri. E ce ne saranno ancora con ogni probabilità. Fatto sta che le varie relazioni sono pronte ad essere discusse in consiglio comunale in seguito all’ultimazione dei lunghi e complessi documenti istruttori. La partita è in mano alla direzione attività finanziarie-governo societario.

DICEMBRE 2022: «ASM? CONTROLLO PUBBLICO VERRÀ MENO»

6 DICEMBRE, ASM-ACEA: CLOSING PERFEZIONATO

Il controllo di Asm e il mantenimento

L’iniziativa è direttamente del sindaco Stefano Bandecchi e l’istruttoria tecnica è della dirigente Grazia Marcucci. Si tratta di un consueto passaggio amministrativo ma, rispetto al passato, è chiaro che giocoforza qualcosa sia cambiato. Esempio? Ovvio che una delle tematiche più rilevanti sia Asm, ora nelle mani di palazzo Spada ‘solo’ per il 54.73% (il resto è di Acea Spa per il 3.39%, Acea Ambiente srl 20.78%, Technologies for Water Services Spa per il 13.71% e Acea Molise srl per il 7.40%): «Con il closing del 6 dicembre 2022, a seguito della stipula dei ‘Patti parasociali’ tra Acea SpA e il Comune di Terni, è venuto meno il controllo pubblico da parte del Comune di Terni, passato alla società Acea SpA che ai sensi dell’articolo 15 dei patti parasociali consente al socio privato di consolidare i risultati economici della società Asm», viene ricordato nel documento. Storia più che nota. Che torna però utile a causa dell’indirizzo politico – la novità introdotta, d’altronde è anche sottolineata – specificato nell’atto: si parla di «mantenimento della partecipazione e, preso atto degli esiti dell’operazione societaria, valutare, in futuro, la sussistenza delle condizioni per la modifica del patto parasociale sottoscritto in data 6 dicembre 2022 e quindi della governance societaria». Evidente dove si vuol puntare. Vedremo come andrà. «Il settore della pubblica illuminazione è inserito nel piano degli obiettivi della qualità e ogni anno viene richiesta al Comune una customer satisfaction sulla qualità del servizio. Anche per il 2022 il riscontro è stato più che soddisfacente», scrive la società in una nota inoltrata il 29 novembre.

28 SETTEMBRE 2022: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L’OPERAZIONE

LA MAXI OPERAZIONE INDUSTRIALE: PER ACEA FINO AL 49% DELLE AZIONI

L’insoddisfazione e l’input sul Sii

Il giudizio più negativo arriva tuttavia da un altro settore: «Valutare l’adozione di indirizzi e obiettivi correttivi, tenuto conto che l’attività fino ad ora svolta dalla società risulta insoddisfacente per l’amministrazione comunale», si legge nel documento. Si parla in questo caso di Umbria Tpl e Mobilità Spa, società sul quale nei mesi scorsi si è registrato uno scontro per la questione dei trasporti. Passaggio anche sul Servizio idrico integrato (acqua) che, in questa fase, ha visto l’arrivo in qualità di amministratore delegato di Giuseppe Testa al posto di Tiziana Buonfiglio: «Mantenimento della partecipazione con contestuale verifica e/o creazione delle condizioni di distribuzione degli utili di esercizio in futuro». Si parla inoltre di «mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall’articolo 20 del Tusp». Curiosità anche sulla partecipazione in PuntoZero: si prosegue, pur «non escludendo la possibilità di percorrere alternative soluzioni in futuro in merito alla gestione dei servizi comprendendo il recesso». Per quel che concerne Atc Servizi Spa c’è pressing per la conclusione della procedura di liquidazione. Storie più o meno tranquille su FarmaciaTerni (trend in costante crescita) e Terni Reti (integrazione del piano industriale 2022/2024 appena approvato): per entrambe c’è il mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione.

LO STOP PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ENGIE