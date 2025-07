Direzione – facente funzioni – del dipartimento oncologico dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni al dottor Fabio Trippa. E avvio delle procedure – si tratta di un avviso interno per incarico di sostituzione – finalizzate ad individuare il nuovo primario della struttura complessa di oncologia, con incarico della durata di nove mesi (prorogabili) in attesa della copertura definitiva del posto.

Questi i passi compiuti dai vertici del ‘Santa Maria’ nella giornata di giovedì 31 luglio, a distanza di poco meno di tre settimane dal pensionamento del direttore del dipartimento oncologico e della struttura complessa di oncologia medica e traslazionale, dottor Sergio Bracarda, avvenuto lo scorso 12 luglio.

Da quella data, in quanto già nominata sostituta, al dottor Bracarda è subentrata la dottoressa Jennifer Foglietta, 45 anni e originaria di Foligno, coordinatrice regionale dell’AIOM e che vanta importanti esperienze professionali e competenze specialistiche anche in ambito senologico. Ora la procedura interna licenziata dall’azieda ospedaliera di Terni e dal suo direttore delle risorse umane, apre di fatto la ‘partita’ per il nuovo primario. Il cui nome emergerà nel corso delle prossime settimane.