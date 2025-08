Non si ferma la polemica su piazza Ridolfi. Dopo gli interventi di Stefano Cecere, Antonio De Angelis e Marco Iapadre, a prendere posizione è il capogruppo FdI in Comune Roberto Pastura.

«La soprintendenza per i beni Archeologici, belle arti e paesaggio dell’Umbria è stata interpellata dall’amministrazione comunale in merito ai lavori di rifacimento di Piazza Ridolfi?», la premessa di Pastura. «Non si può intervenire in aree di pregio storico e architettonico senza il confronto con gli organi preposti alla tutela. Nessun Comune è una repubblica indipendente: i vincoli esistono e vanno rispettati, così come il principio basilare della condivisione istituzionale prima di mettere mano a un luogo simbolico di una comunità. Se ciò non fosse stato fatto la storia si ripeterebbe. Questo atteggiamento unilaterale non è nuovo: già nel caso delle tombe storiche del cimitero cittadino, la stessa amministrazione è finita al centro di forti perplessità».

«Allora, senza un iter chiaro e trasparente, furono assegnati – prosegue Pastura – a privati spazi cimiteriali nella parte storica, dove si trovano tombe risalenti anche al XIX secolo. Alcuni di questi manufatti, di evidente rilevanza storica e culturale, sono stati modificati nei materiali e nella forma, senza che fosse stata fornita alcuna certezza circa l’autorizzazione della soprintendenza. Oggi accade di nuovo: si iniziano i lavori in piazza Ridolfi senza alcuna condivisione con la soprintendenza?».

Per il capogruppo FdI «è evidente che questa è una deriva autoreferenziale, che ignora ogni principio di cautela, ascolto e legalità amministrativa. La gestione degli spazi pubblici, ancor più di quelli storici, non può prescindere dal rispetto delle regole, dalla trasparenza e dal coinvolgimento degli enti di tutela. L’autarchia ha un tempo. E quel tempo è finito. Non si governa – conclude – a colpi di ruspa o di affidamenti frettolosi, ma con il rispetto delle istituzioni e della storia di una comunità».