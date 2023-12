Terni: patologie degenerative e oncologiche della colonna vertebrale. Successo per il convegno dedicato

Le patologie della colonna vertebrale rappresentano circa il 60% dell’attività chirurgica in un reparto di neurochirurgia, un dato che anche in Umbria si attesta con la media nazionale. È quanto emerso nel corso del congresso medico ‘Approccio multidisciplinare alle patologie degenerative ed oncologiche della colonna vertebrale’ che si è svolto venerdì 1° e sabato 2 dicembre presso la sala nonvegni del museo diocesano di Terni. «Di queste – afferma Carlo Conti, direttore del dipartimento di neuroscienze e del reparto di neurochirurgia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni – le più importanti sono le patologie degenerative che coprono oltre l’80% delle trattate in ambito neurochirurgico, seguite in percentuale dalle patologie oncologiche e da quelle traumatiche. Molto più rare sono le patologie malformative congenite. Il nostro reparto – prosegue il dottor Conti – eroga circa 3 mila prestazioni ambulatoriali l’anno e oltre il 90% riguardano patologie vertebrali, ma solo una piccola percentuale dei pazienti viene sottoposta ad intervento chirurgico. In totale effettuiamo circa 900 interventi l’anno di cui 500 sono dedicati a patologie vertebrali ed il restante a patologie degenerative». La due giorni di lavori ha visto parlare oltre 30 relatori e moderatori provenienti da diverse regioni d’Italia, che si sono alternati in quattro sessioni specifiche per presentare con occhio clinico i diversi approcci possibili per il trattamento delle patologie degenerative ed oncologiche della colonna vertebrale. Ad aprirli Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, il dottor Pietro Manzi, direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Terni, e Massimo Francucci, delegato in materia sanità del Comune di Terni. Nel corso del suo intervento la presidente Tesei ha sottolineato che «siamo consapevoli che all’interno della nostra sanità regionale sono presenti delle eccellenze che non solo vorremmo continuare a far crescere nell’interesse generale, ma ci sono delle cose che possono e che devono essere migliorate e dobbiamo lavorare perché questo avvenga. Sono consapevole di una cosa fondamentale: che qualsiasi miglioramento e qualsiasi azione riguardante la sanità pubblica deve essere affrontata insieme. Fare squadra con i professionisti, il personale sanitario ed insieme ai decisori politici è fondamentale per ottenere dei risultati». Il congresso si è focalizzato sull’importanza di un approccio multidisciplinare per il trattamento di queste patologie specifiche del rachide, dando spazio alle nuove tecnologie nel trattamento conservativo, chirurgico e del recupero funzionale dei pazienti affetti da patologia vertebrale e alla necessaria collaborazione ed integrazione tra neurochirurgo, medico di medicina generale ma anche oncologo, radioterapista, anatomopatologo, neuroradiologo, terapista del dolore, fisiatra.

