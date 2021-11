Terni, paura in carcere: agente minacciato con fornello e lametta

Minacciato con una rudimentale bomboletta molotov ed una lametta. Nuova aggressione nel carcere di Terni nei confronti di un agente della polizia penitenziaria: la denuncia è del Sappe.

Paura in vocabolo Sabbione

A raccontare l’accaduto è Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sappe: «Un detenuto psichiatrico, di origine campana del reparto media sicurezza trasferito presso l’istituto ternano dalla casa circondariale di Perugia per ordine e sicurezza, mentre il poliziotto di sezione gli apriva la cella per consegnargli le lenzuola, usciva spingendolo con forza e, successivamente, prendeva un fornello dato in dotazione a tutti i detenuti accendendolo e scagliandosi contro lo stesso. Solo grazie alla sua bravura, l’agente riusciva a sfuggire ed a chiudersi nel box agenti, dove telefonicamente riusciva a contattare l’ispettore di sorveglianza che interveniva nell’ immediato ed entrambi cercavano di riportarlo alla calma senza avere un esito positivo». L’uomo aveva anche una lametta: ha cercato di sfregiare sul viso l’agente. Per lui la giornata è proseguito al pronto soccorso del Santa Maria.

«Cosa si aspetta?». L’sos al prefetto



Bonino sottolinea che «proprio venerdì tutti i sindacati della polizia Penitenziaria avevano avuto una riunione inerente proprio sulle problematiche carcerarie con il prefetto della città di Terni al quale è stato chiesto un intervento, considerato che presso l’ istituto di Sabbione da molto tempo i colleghi sono vittime di aggressioni, insulti e minacce di morte, E noi rappresentanti dello Stato, a mezzo di comunicati sindacali, non siamo né ascoltati né tutelati dai nostri organi dipartimentali che continuano a fare orecchie da mercante. Aspettiamo ancora che si faccia male qualcuno per fare qualcosa?». Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, «così non si può andare più avanti. Se gli attuali vertici non sono in grado di garantire l’incolumità fisica ai poliziotti penitenziari ed ai detenuti devono dimettersi tutti».